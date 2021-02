Αθλητικά

“Φρένο” της Λαμίας στον Αστέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Όρθια" έμεινε στην Τρίπολη η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει να παραμείνει στην κατηγορία απέσπασε η Λαμία στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης". Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου κράτησε στο 0-0 τον Αστέρα Τρίπολης, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της Super League. Ακυρώθηκε γκολ του Λουίς Φερνάντεθ, με τη χρήση του VAR, για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς που είδε το νικηφόρο σερί της να σταματάει στους έξι αγώνες.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν από το ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο αυτό γινόταν μόνο μέσω στημένων φάσεων - πέντε κόρνερ στα πρώτο 20λεπτο. Στο 24’ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή, με τον Φερνάντεθ να κάνει τη σέντρα και τον Χερόνιμο Μπαράλες με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Επασί Μποκά. Δυο λεπτά αργότερα, ο Φεντερίκο Άλβαρες βρήκε τον Φερνάντεθ που με σουτ εντός περιοχής σκόραρε, ωστόσο έπειτα από τη χρήση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μπαράλες στον Άνταμ Τζανετόπουλο. Η Λαμία επιθετικά φάνηκε μόνο στο 40ο λεπτό, όταν η ατομική ενέργεια από τον Τάσο Καραμάνο, ολοκληρώθηκε με σουτ που έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Αντώνη Τσιφτσή.

Ακόμη πιο «φτωχό» σε φάσεις το δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ του Έλμαρ Μπιάρνασον (54’) κατέληξε δίπλα από το δοκάρι του Τσιφτσή, ίδια κατάληξη είχε και αυτό του Λαζάρ Ρόμανιτς (72’) ενώ στην αντίπαλη εστία ο Μπαράλες (79’) απέτυχε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από την ενέργεια του Σίτο. Πιο απειλητική ήταν η φάση του 90ου λεπτού, με τον Αντάμα Μπα να φεύγει στην αντεπίθεση ωστόσο το πλασέ του προ του Τσιφτσή ήταν αδύναμο.

Οι Αρκάδες μπορεί να κέρδισαν διψήφιο αριθμό κόρνερ (11), ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν κάποιο από αυτά, με το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος. Η θέση στην εξάδα δεν χάνεται, χάθηκε ωστόσο η ευκαιρία προσπέρασης του Παναθηναϊκού.

Οι συνθέσεις

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Άλβαρες, Κάστανο, Πασαλίδης (90’+2’ Βαλιέντε), Ιγκλέσιας, Μουνάφο, Φερνάντεθ, Σίτο (80’ Τιλίκα), Κρέσπι (58’ Ριέρα), Μπαράλες.

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Βλάχος, Μαρτίνεθ, Μπιάρνασον, Τζανδάρης, Πίτι (64’ Μπα), Ρόμανιτς (86’ Μαντζρεκάρ), Ντέλετιτς (64’ Γκαζαριάν), Καραμάνος (90’+3’ Αραμπούλι).