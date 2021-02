Καιρός

“Μήδεια”: ψύχος, χιόνια και στα πεδινά ή καταιγίδες την Κυριακή

Θυελλώδεις οι άνεμοι. Πότε και που θα χιονίσει στην Αττική. Πότε και που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Χιονοπτώσεις κατά διαστήματα πυκνές θα εκδηλωθούν την Κυριακή, στα κεντρικά και τα βόρεια, τα ορεινά και ημιορεινά της Στερεάς και της Εύβοιας και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Προς το βράδυ θα χιονίσει και στα ορεινά της Κρήτης καθώς και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με χαμηλό υψόμετρο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται βροχές και κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, τις πρωινές ώρες στα δυτικά, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Αιγαίου και πρόσκαιρα στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, 6 με 8 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 9 μποφόρ. Στη νότια νησιωτική χώρα θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7, στρεφόμενοι βαθμιαία μέχρι το βράδυ σε βόρειους, 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κυρίως στα ηπειρωτικά. Στα βόρεια ο παγετός θα είναι τοπικά ισχυρός και σε πολλές περιοχές ολικός.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με βροχές ή χιονόνερο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, βαθμιαία στα ημιορεινά και τη νύχτα σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα βόρεια. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, 5-6 και βαθμιαία 7 με 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια, 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερα (σημ: η μέγιστη τιμή θα σημειωθεί στην αρχή της ημέρας).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές, που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -04 βαθμούς Κελσίου έως το μηδέν.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές, που από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από -06 βαθμούς έως 01 βαθμό Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, τοπικά 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τα ορεινά-ημιορεινά της δυτικής Στερεάς, ενώ θα χιονίσει και στα ορεινά-ημιορεινά της δυτικής Πελοποννήσου καθώς και σε περιοχές της δυτικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 6-7 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, πρόσκαιρα νωρίς το πρωί νοτιάδες στα νότια, 5 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια από -06 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές. Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται βροχές ή χιονόνερο και στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα εκδηλωθούν και στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, αρχικά στα ορεινά-ημιορεινά και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση στα βόρεια 6 με 8 μποφόρ, στα νότια 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από -02 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια από -04 έως 05 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα κυρίως στις Κυκλάδες. Θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ, βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους 6 με 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια, με χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Στα βόρεια θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 6 με 8 και βαθμιαία τοπικά 9 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, που από το βράδυ βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια από το μηδέν έως 08 βαθμούς).

Ο καιρός την Δευτέρα

Στη δυτική και βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα, βροχές κατά διαστήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν νεφώσεις, με χιονόνερο και χιονοπτώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 7 με 8 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 9 και στο Αιγαίο σε επίπεδο θύελλας έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και θα σημειωθεί παγετός, στα κεντρικά και βόρεια ισχυρός. Στα βόρεια ηπειρωτικά ο παγετός θα είναι κατά τόπους ολικός.