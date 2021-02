Κόσμος

Κανίβαλος σκότωσε, έβρασε και έφαγε φίλους του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τις δολοφονίες μετακόμισε στο διαμέρισμα που διατηρούσε ένα απο τα θύματά του.

Η απόλυτη φρίκη. Ένας 51χρονός στην Ρωσία σκότωσε τρεις φίλους του και… έφαγε κομμάτια τους.

Την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2016 και Μαρτίου 2017, ο Eduard Seleznev μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τους φίλους του – ηλικίας 59, 43 και 34 ενω είχαν λιποθυμήσει από το ποτό. Στη συνέχεια έβρασε τις σορούς τους και έφαγε κομμάτια τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o 51χρονος – γνωστός και ως ο «κανίβαλος του Αρχάγγελσκ» – έκοψε τα θύματα σε κομμάτια, κράτησε εκείνα που ήθελε να φάει σε πλαστικές σακούλες και πέταξε τα υπόλοιπα σε ένα ποτάμι…

Μάλιστα, μετά την δολοφονία των φίλων του, ο Eduard Seleznev μετακόμισε στο διαμέρισμα που διατηρούσε ένα από τα θύματά του. Στους γονείς του φίλου του είπε πως ο γιος τους είχε πάει σε μια άλλη πόλη για δουλειά και επανέλαβε την ίδια ιστορία στους αστυνομικούς που άρχισαν τις έρευνες για τον αγνοούμενο άντρα. Τα άλλα δύο θύματά του δεν είχαν οικογένεια και οπότε δεν τους αναζήτησε κανείς.

Ο 51χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια από το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσίας.