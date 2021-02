Αθλητικά

Ζορίστηκε αλλά νίκησε ο Απόλλων Σμύρνης

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη Ριζούπολη απέναντι στους Περιστεριώτες.

Πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο «Γεώργιος Καμάρας», σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της Super League. Τόμας Μπεντινέλι (42’) και Αμπιόλα Ντάουντα (67’) τα γκολ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» που έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη Ριζούπολη απέναντι στους φλύαρους και άστοχους Περιστεριώτες που απλά μείωσαν στο φινάλε με τον Θεοφάνη-Μάριο Μαυρομάτη.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Το σουτ του Ίσραελ Κολ (7’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Χρήστο Μανδά, με τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου να έχει απάντηση και στη σέντρα-σουτ του Δήμου Μπαξεβανίδη (11’). Στην απέναντι εστία, ο Αμίρ Αγκάγιεφ (8’) αστόχησε από πλεονεκτική θέση ενώ ο Χάρης Χαρίσης (18’) σημάδεψε πολύ ψηλά σε προσπάθειά του εκτός περιοχής. Χρειάστηκε να φτάσουμε τρία λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους για την επόμενη καλή στιγμή που ήταν και το γκολ για τον Απόλλωνα: εξαιρετική συνεργασία πέντε παικτών των γηπεδούχων, με τον Τόμας Μπεντινέλι να πλασάρει τον Μανδά για το 1-0!

Οι Περιστεριώτες πίεσαν για την ισοφάριση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Αγκάγιεφ σπατάλησε, όμως, και πάλι την καλύτερη ευκαιρία, πλασάροντας πολύ ψηλά στο 54’ έπειτα από φάουλ του Χουάν Μουνίθ. Δέκα λεπτά μετά, από την όμορφη ενέργεια του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, ο Γιώργος Μανούσος δεν μπόρεσε από πλάγια θέση να βρει δίχτυα. Κι αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, ήρθε το 2-0 για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» στο 67’. Ο Κολ ξέφυγε από τον Δημήτρη Γούτα, πάσαρε στον Αμπιόλα Ντάουντα και ο τελευταίος με δεξί διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μανδά! Ο Ατρόμητος δεν τα παράτησε. Ο Νταβίνο Βέρχουλστ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ του Χουάν Μουνίθ στο 88’, ωστόσο ο Βέλγος τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στο 90’ στην προσπάθεια του νεοεισελθόντα Μαυρομάτη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1!

Ο Απόλλων Σμύρνης έφτασε στο πρώτο του «τρίποντο» έπειτα από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες (τρεις σερί ήττες και μια ισοπαλία), υποχρεώνοντας παράλληλα τον Ατρόμητο στη δεύτερη διαδοχική ήττα του.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούτσιτς, Φατιόν (70’ Κιτόκο), Σλίβκα, Κολ (88’ Κάλισιρ), Ιωαννίδης (34’ Ντάουντα), Μπεντινέλι (70’ Φερνάντεζ), Τσιλούλης.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γκάλο, Νάτσος (86’ Μαυρομάτης), Γούτας, Στρούγγης, Χαρίσης (85’ Μάτιτς), Σάλομον, Χριστοδουλόπουλος (74’ Ραμπέγιο), Κωτσόπουλος (74’ Εντομβονγί), Μουνίθ, Αγκάγιεφ (59’ Μανούσος).