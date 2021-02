Πολιτική

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Την προληπτική καραντίνα γνωστοποίησε ο πρώην ΥΠΕΣ, εξηγώντας και τους λόγους.

Η νόσος Covid-19 "χτύπησε" την πόρτα της οικογένειας τού πρώην υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου.

Όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κόρη του Χριστίνα βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του έκαναν το προβλεπόμενο διαγνωστικό τεστ και βρέθηκαν αρνητικοί, ωστόσο βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους.

Στην ανάρτηση ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε τα εξής: «Χθες το βράδυ, επιβεβαιώθηκε ότι η Χριστίνα μας είναι θετική στον κορονοϊό. Ευτυχώς δεν έχει κάποια ιδιαίτερα συμπτώματα. Όλοι οι υπόλοιποι, κάναμε την εξέταση κι είμαστε αρνητικοί. Μπήκαμε σε καραντίνα στο σπίτι και τηρούμε αυστηρά όλα τα μέτρα. Υπομονή και θα περάσει κι αυτό!».