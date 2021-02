Πολιτική

Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” στις Ένοπλες Δυνάμεις που συνδράμουν στο έργο του εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Twitter για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το νέο εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω νέας ανάρτησής του στο Twitter, ευχαρίστησε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συνδράμουν το έργο του εμβολιασμού στο εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας» στο Μαρούσι, ενώ τόνισε ότι αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να έχουν οι πολίτες την εξυπηρέτηση που τους αξίζει.

«Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν στελεχώσει το κέντρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες να έρχονται, να έχουν την εξυπηρέτηση που τους αξίζει, να εμβολιάζονται με ασφάλεια και η διαδικασία να τρέχει με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν στελεχώσει το κέντρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες να έρχονται, να έχουν την εξυπηρέτηση που τους αξίζει, να εμβολιάζονται με ασφάλεια και η διαδικασία να τρέχει με όσο το δυνατόν πιο γρήγορους ρυθμούς. pic.twitter.com/imiWaI9RvZ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 13, 2021

Νωρίτερα είχε γράψει: «Δεσμευτήκαμε να εμβολιάζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια τους συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν, ανάλογα με τη ροή εμβολίων που λαμβάνουμε», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο από τη σημερινή του επίσκεψη στο mega εμβολιαστικό κέντρο. Και επισήμανε καταληκτικά: «Από Δευτέρα θα υποδεχτούμε τους πρώτους Αθηναίους στο εμβολιαστικό κέντρο "Προμηθέας" στο Μαρούσι».

Δεσμευτήκαμε να εμβολιάζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια τους συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν, ανάλογα με τη ροή εμβολίων που λαμβάνουμε. Από Δευτέρα θα υποδεχτούμε τους πρώτους Αθηναίους στο εμβολιαστικό κέντρο “Προμηθέας” στο Μαρούσι. pic.twitter.com/QcOGodbQfa — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 13, 2021