Συστάσεις εμβολιασμού για ασθενείς με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γράφουν οι Γεώργιος Κήτας, Διευθυντής Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ και Αγγελική Κοτσαλίδου, Ρευματολόγος - Επιμελήτρια Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ.

Το Ρευματολογικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα των περιόδων που διανύουμε και τις ανάγκες των ασθενών με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα και των θεραπειών που λαμβάνουν, καθώς επίσης και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία (και άλλες ρευματολογικές εταιρείες, όπως η Αμερικάνικη, η Βρετανική και η Ευρωπαϊκή) για τους εμβολιασμούς των ασθενών μας, συνοψίζει τις παρούσες συστάσεις για εμβολιασμούς με σκοπό την επαρκή κάλυψη έναντι συγκεκριμένων ιών και μικροβίων ως ακολούθως:

Ιός της γρίπης

Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του ιού της γρίπης για όλους τους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις με μία δόση αντιγριπικού εμβολίου ετησίως πριν την έναρξη της επιδημικής περιόδου.

Πνευμονιόκοκκος

Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του πνευμονιοκόκκου σε όλους τους ενήλικες ασθενείς με ρευματικές παθήσεις υπό ανοσοτροποποιητικές θεραπείες τόσο με το 13δύναμο συζευγμένο (PCV13), όσο και με το 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPSV23). Το PCV13 γίνεται μια φορά και καλύπτει εφόρου ζωής, ενώ το PPSV23 γίνεται σε δεύτερο χρόνο σύμφωνα με την σύσταση του θεράποντος ιατρός και χρήζει επανάληψης σε 5 έτη εάν ο ασθενής είναι <65 ετών.

Έρπητας ζωστήρας (VZV)

Συστήνεται ο εμβολιασμός με μία εφάπαξ δόση του κυκλοφορούντος στην Ελλάδα εμβολίου έναντι του έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς ? 50 ετών με ρευματικές παθήσεις, είτε πριν τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής, είτε κατά τη διάρκεια της ανοσοκατασταλτικής αγωγής εκτός από ασθενείς που λαμβάνουν Κορτικοστεροειδή (?20 mg πρεδνιζόνης ημερησίως), Βιολογικούς παράγοντες ή έχουν οποιαδήποτε κλινική ή εργαστηριακή ένδειξη διαταραχής της κυτταρικής ανοσίας.

Σε ασθενείς που πρόκειται να αρχίσουν αγωγή με βιολογικούς παράγοντες, το εμβόλιο συνιστάται να χορηγείται τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες πριν την έναρξη της αγωγής. Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί και σε ασθενείς με ιστορικό έρπητα ζωστήρα.

Iός της ηπατίτιδας Β (HBV)

Για ασθενείς που δεν έχουν εμβολιαστεί ή εκτεθεί στον ιό της ηπατίτιδας Β συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β.

Ιός SARS-COV-2

Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του SARS -COV-2 σε όλους τους ενήλικες ασθενείς με ρευματικές παθήσεις υπό ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, μετά από επικοινωνία με τον ρευματολόγο τους, εκτός εάν υπάρχει ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που μπορεί να χρειαστεί εκτίμηση και από αλλεργιολόγο.

Η συνεχιζόμενη λήψη μέτρων πρόληψης (χρήση μάσκας, αποστάσεις, συχνό πλύσιμο χεριών) όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τόσο από τους ίδιους τους ασθενείς, όσο και από τους οικείους τους, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι Επιστημονικές Κοινότητες και το Τμήμα μας θα συνεχίσουν την επαγρύπνηση και ενημέρωση για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει.

Εμβολιασμός ταξιδιωτών

Σε ασθενείς με ρευματικές παθήσεις υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή που πρόκειται να ταξιδέψουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου για συγκεκριμένες λοιμώξεις που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, ισχύουν οι γενικές συστάσεις εμβολιασμού ταξιδιωτών, με την εξαίρεση των ζώντων εξασθενημένων εμβολίων έναντι: κίτρινου πυρετού, χολέρας, Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας, τυφοειδούς πυρετού και πολυομυελίτιδας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνιστάται η χορήγηση του εμβολίου έναντι του κίτρινου πυρετού απαιτείται η διακοπή της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, πριν τη χορήγηση του εμβολίου και η επανέναρξη της μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

