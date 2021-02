Κόσμος

Κορονοϊός - Κύπρος: Ένταση και συλλήψεις στην Λευκωσία (βίντεο)

Επεισοδιακή ήταν η διαμαρτυρία διαδηλωτών για τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τη διαφθορά.

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τη διαφθορά.

Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ επέβαλε πρόστιμα για παραβίαση των επιδημιολογικών μέτρων. Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για χρήση δακρυγόνων.

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την πορεία, η Αστυνομία εξέδωσε από την Παρασκευή ανακοίνωση, με την οποία εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες, καθώς απαγορεύονται οι μαζικές συγκεντρώσεις λόγω των επιδημιολογικών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ.

Βίντεο: ant1.com.cy