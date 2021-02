Κόσμος

ΗΠΑ - Δίκη Τραμπ: Τι αποφάσισε η Γερουσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση για την κατηγορία υποκίνησης της επίθεσης στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε σήμερα την απαλλαγή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την κατηγορία της υποκίνησης της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Με ψήφους 57-43 η Γερουσία απαλλάσσει τον πρώην Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, για την καταδίκη του οποίου χρειάζονταν 67 ψήφοι.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ένοχο για το έγκλημα της υποκίνησης σε εξέγερση, τον ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι Μπερ, Κάσιντι, Κόλινς, Μιρκόφσκι, Ρόμνι, Σάσε, Τούμι, οι οποίοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς που τον παρέπεμψαν.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έπαψε να είναι πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, δεν μπορούσε να καθαιρεθεί, ωστόσο οι Δημοκρατικοί, που σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής αυτής διαδικασίας προσπάθησαν να αποδείξουν ότι είναι επικίνδυνος για τη χώρα και δεν πρέπει να αναλάβει ξανά δημόσιο πόστο, ήλπιζαν να καταδικαστεί για την πολιορκία και εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο. Ήλπιζαν να πείσουν τους Ρεπουμπλικάνους ότι μόνο αν καταδικαστεί μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι θα κάνει τα ίδια. Όπως υποστήριξαν, αν αναλάβει ξανά δημόσια θέση, δεν θα φοβηθεί να ασκήσει πολιτική βία.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι, που τον έσωσαν ξανά και στις 5 Φεβρουαρίου 2020, στην πρώτη δίκη με το αίτημα της καθαίρεσης για το σκάνδαλο της ρωσικής παρέμβασης στις προεδρικές εκλογές του 2016, έκαναν το ίδιο και τώρα. Με τη διαφορά ότι τότε ένας μόνο Ρεπουμπλικάνος (ο Μιτ Ρόμνι) ψήφισε εναντίον του, ενώ σήμερα ψήφισαν επτά και ο Ρόμνι ήταν μεταξύ αυτών.

Όπως όλα δείχνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό το κόμμα, με ακροδεξιά και λαϊκίστικη φρασεολογία, όπως το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική».

Τραμπ: «Κυνήγι μαγισσών»

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια δήλωση στην οποία χαρακτήρισε τη δίκη ακόμη μία φάση του «μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών στην ιστορία της χώρας μας».