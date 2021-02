Κοινωνία

“Μήδεια”: που χρειάζονται αλυσίδες – ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας.

Δείτε, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία στις 05:30 της Κυριακής, 14 Φεβρουαρίου, σε ποια τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας η κίνηση γίνεται μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, λόγω προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Μήδεια»: