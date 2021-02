Κοινωνία

“Μήδεια”: Χιόνια στην Πάρνηθα (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο υπεύθυνος του καταφυγίου στο Μπάφι. Πότε ξεκίνησε η χιονόπτωση. Δείτε εικόνες και απο Τρίκαλα και Πέλλα, όπου το χιόνι φθάνει τα 20 εκατοστά.

Χιονίζει απο τα ξημερώματα στην Πάρνηθα, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο υπεύθυνος του καταφυγίου στο Μπάφι, Γιάννης Χέλης.

Παράλληλα, στα Τρίκαλα, όπου χιονίζει απο το Σάββατο, το ύψος του χιονίου έχει φθάσει στα 20 εκατοστά το πρωί της Κυριακής

Εντονη ειναι απο το Σάββατο η χιονόπτωση και στην Πέλλα, ευτυχώς χωρίς να έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα, πέρα απο όσα αφορούν τις μετακινήσεις οχημάτων και πεζών:

Ο Τάσος Αρνιακός, στην πρόγνωση του καιρού, κάνει λόγο για χιονόστρωση ύψους έως 25 εκατοστά σε περιοχές της Αττικής: