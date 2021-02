Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση στο Αιγαίο

Εκτελέστηκαν προκεχωρημένα γυμνάσια και τακτικά αντικείμενα σε όλες τις μορφές πολέμου.

Προγραμματισμένη εθνική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιήθηκε από 9 έως και 12 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κεντρικού και βόρειου Αιγαίου.

Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτήρησης, υποβρυχίων και ελικοπτέρων της διοίκησης αεροπορίας ναυτικού καθώς και μονάδων της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.