Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι “αιωνίων” στην Λεωφόρο

Σήμερα το σπουδαιότερο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League. Οι εκλεκτοί των προπονητών.

Ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος φιλοδοξεί να κάνει ο Ολυμπιακός, καθώς φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο σπουδαιότερο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League. Μια αγωνιστική που διεξάγεται στη...σκιά της κακοκαιρίας «Μήδεια» που πλήτει τη χώρα.

Από τον Οκτώβριο του 2017 - και χάρη σε ένα γκολ του Λούκας Βιγιαφάνιες - έχει να νικήσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Η εξαιρετική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι «πράσινοι» του Λάζλο Μπόλονι, με έξι νίκες και δυο ισοπαλίες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους, τους δίνει κάθε δικαίωμα να ελπίζουν πως θα βάλουν τέλος στο φετινό αήττητο των «ερυθρόλευκων», καθώς οι δυο «αιώνιοι» τίθενται αντιμέτωποι στο γήπεδο της Λεωφόρου (14/2, 19:30).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έρχεται από πέντε συνεχόμενες επιτυχίες, αλλά θα έχει στο μυαλό της το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Αϊντχόφεν (Πέμπτη 18/2, 19:55 - «Γεώργιος Καραϊσκάκης») για τη φάση των «32» του Europa League.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Πέδρο Μαρτίνς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπρούμα, ενώ μόνο για ψυχολογικούς λόγους συμπεριέλαβε τον Γιαν Εμβιλά στην αποστολή για το ντέρμπι «αιωνίων».

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό μετέχουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Λαλά, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Ανδρούτσος, Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Τιάγκο Σίλβα, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Από την πλευρά του, ο Λάζλο Μπόλονι ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή συνολικά 22 παίκτες. Και μόνο το γεγονός ότι δεν πήρε στην αποστολή τρίτο γκολκίπερ, επιβεβαιώνει απόλυτα πως ο Διούδης όχι μόνο είναι σε θέση να παίξει, αλλά θα ξεκινήσει κανονικά στο βασικό σχήμα.

Την 22μελή αποστολή των «πράσινων» συγκροτούν οι Διούδης, Ξενόπουλος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Σανκαρέ, Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Νιάς, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ, Ενγκμπακοτό, Ιωαννίδης, Πούγγουρας, Αλεξανδρόπουλος, Μολό, Τζαβίδας, Μαουρίσιο και Καμπετσής.