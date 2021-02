Οικονομία

Δηλώσεις Covid: H πλατφόρμα για τα ενοίκια Ιανουαρίου

Οι αλλαγές στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων. Το χρονοδιάγραμμα. Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Ανοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για υποβολή δηλώσεων COVID-19 μηνός Ιανουαρίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ «με ουσιωδώς βελτιωμένη διαδραστικότητα, όπως είχε από τριμήνου προτείνει η Ομοσπονδία, δηλαδή με ταυτόχρονη επιβεβαίωση των στοιχείων της εγκυρότητάς τους, ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα υποβολής άκυρων δηλώσεων λόγω αναληθών ισχυρισμών μερίδας των ενοικιαστών, ή άλλων λαθών κατά την υποβολή τους». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για τις δηλώσεις COVID Iανουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της δήλωσης COVID που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, έχουν προστεθεί τα εξής σημαντικά στοιχεία:

Αναφέρεται ότι "Βρέθηκαν πληττόμενοι μισθωτές κατά τα οριζόμενα στην Α. 1025/2021". Επιβεβαιώνεται συνεπώς ότι ο μισθωτής για τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση είναι πράγματι δικαιούχος μείωσης μισθώματος. Αναγράφεται επιβεβαιωτικά ο ΑΦΜ του ενοικιαστή: ΑΦΜ XXXXXXXXΧ. Αναγράφεται ο μήνας για τον οποίο ισχύει η μείωση: Για τον μήνα: 1/2021. Αναφέρεται το ποσοστό της μείωσης μισθώματος που δικαιούται ο συγκεκριμένος μισθωτής (-40% ή -100%). Αναγράφεται η χρήση μισθίου για την οποία γίνεται η μείωση, αφού έχει ελεγχθεί ο ΚΑΔ της: Χρήση μισθίου ως επαγγελματική στέγη. Αναγράφεται στο κείμενο της δήλωσης η σημαντική υπενθύμιση ότι : Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται να έχετε δηλώσει ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet.

«Η ΠΟΜΙΔΑ η οποία με αλλεπάλληλα υπομνήματά της και συμμετοχή στελεχών της στη σχετική άτυπη ομάδα εργασίας πρότεινε και επέτυχε τις παραπάνω αλλαγές, εκφράζει θερμότατες ευχαριστίες στα στελέχη της ΑΑΔΕ και στον Διοικητή της κ. Γιώργο Πιτσιλή, και στον φοροτεχνικό κο Γιώργο Χριστόπουλο, για τις άοκνες προσπάθειες υλοποίησης της σημαντικής αυτής εξέλιξης, που θα θέσει τέρμα στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων εκμισθωτών ακινήτων, ιδιαίτερα αυτών που με μισθώματα που τους μήνες αυτούς "κόβονται" ακόμη και κατά 100%, έχουν οξύτατο πρόβλημα επιβίωσης. Επιπλέον με τις αλλαγές αυτές είναι απόλυτα εφικτή η συντομότατη έναρξη καταβολής των αποζημιώσεων Ιανουαρίου και εντεύθεν, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων».

Η ΠΟΜΙΔΑ, στην ανακοίνωση της, επαναλαμβάνει το αίτημά της «να δοθούν απαντήσεις και νέα προθεσμία υποβολής διορθώσεων και νέων δηλώσεων, για τις περικοπές μισθωμάτων της περιόδου Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020 μέσα από τη νέα μορφή και λειτουργικότητα της πλατφόρμας, ώστε ουδείς ιδιοκτήτης να χάσει την αποζημίωση που νόμιμα δικαιούται για οποιαδήποτε τυπικά λάθη ή παραλείψεις της περιόδου αυτής».