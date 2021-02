Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μήδεια”: Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέγραψε το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια», με πολικές θερμοκρασίες και πυκνές χιονοπτώσεις στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά της χώρας, οι θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες σήμερα στη Δυτική Μακεδονία έπεσαν σε αρκετές περιοχές κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -12,7 βαθμούς Κελσίου. Οι επόμενες χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής σημειώθηκαν σε Βλάστη Κοζάνης (-12,6), Νότιο Πεδίο Κοζάνης (-11), Βουνάσα Γρεβενών (-10,9), Μεσόβουνο Κοζάνης (-10,8), Φλώρινα (-10,2) και 'Αγιο Παύλο Ημαθίας (-10,1).

Ακόμη χαμηλότερα έπεσε το θερμόμετρο στα χιονοδρομικά κέντρα, όπως στο Χ/Κ του Καϊμακτσαλάν όπου η ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε τους -15,7 βαθμούς.