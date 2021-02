Πολιτική

Μηταράκης: προτάσσεται η απέλαση για όσους είναι παράνομα στην Ελλάδα

Τι είπε ο Υπ. Μετανάστευσης για τις υπάρχουσες και τις νέες, κλειστές δομές. Τι λέει για τις επιστροφές και τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό.

Ερωτηθείς για το εάν σταματούν οι δικαστικές απελάσεις, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής, ο Νότης Μηταράκης τόνισε ότι ‘’η κατάργηση των επιβαλλόμενων από τα δικαστήρια απελάσεων ήταν μία από τις πολλές ανορθογραφίες του ΣΥΡΙΖΑ. Με την κατάργηση της δικαστικής απέλασης, ο ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσε ένα βασικό βέλος από τη νομική “φαρέτρα” της χώρας. Παράλληλα, ο Υπ. Μετανάστευσης επεσήμανε ότι ‘’για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο επιστροφών-αφίξεων για τη χώρα μας. Δηλαδή, πλέον φεύγουν περισσότεροι μετανάστες από όσους ήρθαν. Εργαζόμαστε συστηματικά για την επιτάχυνση των επιστροφών και των απελάσεων. Εντός των επόμενων εβδομάδων, θα τεθεί σε διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου που θα απλοποιήσει το κανονιστικό πλαίσιο και θα αυστηροποιήσει τις διαδικασίες επιστροφών.’’

Αναφορικά με τις επιστροφές στην Τουρκία, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι ‘’η γρήγορη εκτέλεση επιστροφών προσέκρουε στις ιδεοληψίες και την πολιτική απροθυμία της προηγούμενης Κυβέρνησης να ολοκληρώσει γρήγορα τις διαδικασίες ασύλου, «εκμεταλλευόμενη» τον γεωγραφικό περιορισμό που αποδέχθηκε ως όρο στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Ένας συνδυασμός ενεργειών που είχαν ως αποτέλεσμα τον υπερσυνωστισμό των νησιωτικών δομών και τη μεταφορά ανθρώπων στην ενδοχώρα που ακόμα δεν είχε εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο. Ανθρώπων για τους οποίους στη συνέχεια εκδιδόταν απορριπτική απόφαση και δεν υπήρχε η δυνατότητα να επιστραφούν. Σε αυτή την πολιτική οφείλονται τα προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως π.χ. στην Αθήνα όπου την περίοδο 2015-2019 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αλλοδαπών που διέμεναν (από 74.913 το 2014, σε 105.953 το 2019).’’

Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο κ. Μηταράκης, ‘’επανεκκινούμε τις σχετικές διαδικασίες, καθώς έχουμε καταθέσει αίτημα προς τη FRONTEX και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιστροφή 1455 μεταναστών. Ασκούμε διαρκή πίεση στην Ε.Ε. και θεωρούμε ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Τουρκία να αποδείξει την διάθεση της για συνεργασία’’.

Σε ερώτηση για τις καταγγελίες σε βάρος της χώρας μας για «push backs», ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, επεσήμανε ότι ‘’αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής «fake news» που προωθεί η Τουρκία, μέσω ορισμένων ΜΚΟ και δικτύων λαθρεμπόρων. Οι ως τώρα έρευνες από τη FRONTEX αλλά και το Λιμενικό Σώμα, δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία καταγγελία. Αντιθέτως, έχουν επιβεβαιώσει ότι η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας, που είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα αλλά και υποχρέωσή μας, γίνεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών.’’

Αναφορικά με την δημιουργία κλειστών/ ελεγχόμενων δομών, ο κ. Μηταράκης δήλωσε πως ‘’το κλίμα σήμερα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν ένα χρόνο πριν. Η κυβέρνηση, άλλαξε δραστικά και ουσιαστικά την κατάσταση. Τα τραγικά γεγονότα στη Μόρια κατέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας δομών διαφορετικού τύπου, με συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας. Δομές εκτός αστικού ιστού, που θα επιτρέψουν στα νησιά μας να αφήσουν πίσω το μεταναστευτικό, να ασχοληθούν με την οικονομία και την ανάπτυξή τους. Προχωράμε σε Σάμο, Κω και Λέρο, όπου στόχος μας είναι οι κλειστές/ελεγχόμενες δομές να λειτουργήσουν στα τέλη του Α’ εξαμήνου του 2021. Χαιρετίζω την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης για το κλείσιμο όλων των υφιστάμενων δομών, μέσω της δημιουργίας κλειστής/ελεγχόμενης δομής εκτός αστικού ιστού. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται στη Χίο οι δηλώσεις του Δημάρχου Χίου και των περιφερειακών συμβούλων της πρώτης σε σταυρούς περιφερειακής παράταξης «Εμείς για το Αιγαίο’’.

Τέλος, για τη νέα δομή στον Έβρο, ο Υπ. Μετανάστευσης ξεκαθάρισε ότι ‘’δεν σχεδιάζουμε νέα δομή, αλλά την αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμενης Δομής, που λειτουργεί, χωρίς προβλήματα για την τοπική κοινωνία από το 2012. Ο διάλογος μας επιτρέπει να βρούμε πολλά σημεία σύγκλισης. Και θα συνεχιστεί, παρά το ότι κάποιοι δεν ήθελαν και ήλπιζαν να ακυρώσουν την επίσκεψη μου. Ακούμε τις τοπικές κοινωνίες, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτιστα την ασφάλεια του Έβρου και τον έλεγχο των ροών.’’