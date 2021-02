Οικονομία

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ενημέρωση των πολιτών για το «τι έχουν λαμβάνειν» από το υπουργείο Εργασίας. Οι ημερονημίες των πληρωμών.

Kαταβολές, ύψους περίπου 112 εκατ. ευρώ, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες (από τις 15 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εγκαινιάζει μία πρακτική εβδομαδιαίας ενημέρωσης των πολιτών για το «τι έχουν λαμβάνειν» από το υπουργείο και τους φορείς που εποπτεύει.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

e-ΕΦΚΑ:

Στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει περίπου 10,7 εκατ. ευρώ σε περίπου 24.000 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, επιδόματα μητρότητας, αποζημίωση εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας (πρόκειται για τις λεγόμενες παροχές σε χρήμα) και 19 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Όσον αφορά στις έκτακτες πληρωμές, 1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους, λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας και 174.000 ευρώ θα καταβληθούν σε άλλους 2.257 δικαιούχους για πληρωμή ιατρικών επισκέψεων, φαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσθετης περίθαλψης και λοιπών παροχών ασθενείας.



ΟΑΕΔ:

Για την περίοδο 15-21 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει 32 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 32 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης, 16 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και 540.000 ευρώ σε 590 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.