Κόσμος

Νεκροί σκιέρ από χιονοστιβάδα

Τραγικό τέλος βρήκαν δυο σκιέρ που θάφτηκαν κάτω από το χιόνι. Από "θαύμα" σώθηκε ο τρίτος της παρέας.

(εικόνα αρχείου)

Δύο Πολωνοί σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Σλοβακία, στην οροσειρά του Τάτρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα Υψηλά Τάτρα, στα σύνορα μεταξύ Σλοβακίας και Πολωνίας. Τρεις σκιέρ παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα κοντά στο όρος Κοντράτοβα Κόπ, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης. Ο ένας από αυτούς κατάφερε να βγει από το χιόνι και ειδοποίησε τις αρχές.

Σλοβάκοι διασώστες βρήκαν τα πτώματα των δύο Πολωνών ενώ ο επιζών εντοπίστηκε επίσης, αλλά από μια ομάδα Πολωνών διασωστών.

Ο σκιέρ που σώθηκε είχε και αυτός καλυφθεί από όγκους χιονιού, όμως μπόρεσε να απελευθερωθεί και άρχισε να ψάχνει για τους φίλους του, με μια ειδική συσκευή εντοπισμού, αλλά χωρίς επιτυχία.

Τουρίστες και σκιέρ συνέρρευσαν αυτό το Σαββατοκύριακο στα χιονοδρομικά κέντρα γύρω από την πολωνική πόλη Ζακοπάνε, αφού η Πολωνία χαλάρωσε τους περιορισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας.