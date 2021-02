Οικονομία

Κορονοϊός: Πέθανε ο Ανδριανός Μιχάλαρος

Θρήνος για τον πρόωρο χαμό του, μετά από σκληρή μάχη, επί εβδομάδες στην ΜΕΘ.

Πέθανε, μετά από σκληρή, αλλά άνιση μάχη με τον κορονοϊό, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος.

Ο Ανδριανός Μιχάλαρος νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του ΝΙΜΤΣ από τις 27 Δεκεμβρίου. Οι γιατροί τον διασωλήνωσαν, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρινόταν σοβαρή αλλά σταθερή.

Δυστυχώς, ο πρόεδρος του ΒΕΠ έχασε την μάχη με τον φονικό ιό.

Το δυσάρεστο γεγονός ανακοίνωσε η κόρη του Μαρία Μιχάλαρου, με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

Το συγκινητικό μήνυμα της κόρης του:

«Σήμερα, αυτή τη βροχερή μέρα, ο πατέρας μας έφυγε πολεμώντας τις επιπτώσεις του covid-19 ύστερα από 49 μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Μάχιμος μέχρι την τελευταία στιγμή με όνειρα, φιλοδοξίες και σχέδια.

Θα τον θυμόμαστε πάντα όπως σε αυτή τη φωτογραφία. Χαμογελαστός στα εύκολα και στα δύσκολα, πάντα κοντά μας και πάντα να φροντίζει για εμάς.

Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του πω μια τελευταία κουβέντα, μια τελευταία λέξη. Αν προλάβαινα, αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα του έλεγα Μπαμπά, μην φεύγεις ακόμη, έχουμε τόσα πολλά ακόμη να πούμε, να κάνουμε, μπαμπά, κάτσε λίγο ακόμη, μπαμπά σ’ αγαπώ, μπαμπά συγνώμη, μπαμπά σήκω τώρα πάμε να φύγουμε…

Καλή αντάμωση μπαμπάκα μου».