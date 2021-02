Πολιτική

Μητσοτάκης: Το ραντεβού για εμβολιασμό είναι ραντεβού ζωής (βίντεο)

Το νέο βίνετο που προτρέπει τους πολίτες να εμβολιαστούν, με πρωταγωνιστές τους δημοφιλείς ηθοποιούς Γιώργο Κωνσταντίνου και Μάρω Κοντού.

"Το ραντεβού για εμβολιασμό είναι ραντεβού ζωής. Νοιαζόμαστε, προστατευόμαστε, εμβολιαζόμαστε".

Αυτό σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτήσεις του στο Twitter και στο facebook, τις οποίες συνοδεύει απο σχετικό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι δημοφιλείς ηθοποιοί Γιώργος Κωνσταντίνου και Μάρω Κοντού, προτρέποντας τους πολίτες να εμβολιαστούν.