“Μήδεια”: Τα κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας

«Λουκέτο» βάζουν ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι της χώρας στα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Συνεχείς είναι από το πρωί της Κυριακής οι ανακοινώσεις των δήμων όλης της χώρας για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα, λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστά τα σχολεία Ειδικής Αγωγής στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων) στην Περιφέρεια Αττικής, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών, εξαιτίας της κακοκαιρίας

Γ. Πατούλης: «Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών μας αλλά και η διευκόλυνση των γονέων τους. Η κατάσταση θα αξιολογείται όλες τις επόμενες μέρες σε όλη την Αττική, προκειμένου να μην διακινδυνεύσουμε πιθανά ατυχήματα για κανένα μαθητή Ειδικού Σχολείου, στην Περιφέρειά μας»

Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων) στην Περιφέρεια Αττικής, για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη για προληπτικούς λόγους και με στόχο την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των μαθητών, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο ισχυρός παγετός που αναμένεται να επικρατήσουν στην Αττική τις επόμενες ώρες, θα δυσχεράνουν τόσο τη δυνατότητα λειτουργίας των σχολείων όσο και την μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία τους που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βρίσκονται εντός των Δήμων που κατοικούν.

Η Περιφέρεια Αττικής ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά δεδομένα θα επαναξιολογήσει την κατάσταση αύριο το πρωί, με στόχο να εξετάσει, εφόσον απαιτείται, το ενδεχόμενο να παρατείνει το κλείσιμο των Ειδικών Σχολείων και πέραν της Δευτέρας.

Μακεδονία και Θράκη

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω της πρόγνωσης για συνεχιζόμενο παγετό και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προς αποφυγή ατυχημάτων κατή την προσέλευση και την αποχώρηση από τις σχολικές μονάδες. Για τους ίδιους λόγους, κλειστοί θα παραμένουν και οι παιδικοί? και βρεφονηπιακού σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο μηχανισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης παραμένει σε κατάσταση 24ωρης επιφυλακής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης αύριο, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση του δημάρχου, Λάζαρου Κυρίζογλου.

Στον Δήμο Καλαμαριάς κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και μεθαύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου. «Παρ' όλο που όλοι οι δρόμοι της Καλαμαριάς είναι προσπελάσιμοι και τα συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν, ο συνδυασμός ολικού παγετού και συνθηκών λειτουργίας λόγω covid (με ανοιχτά παράθυρα) και δεδομένης της τηλεκπαίδευσης που εφαρμόζεται, οδήγησαν στην απόφαση αυτή», αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη στον Δήμο Θερμαϊκού. Νωρίτερα, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοίνωσε ότι λόγω του πολύ μεγάλου συνεχιζόμενου παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, για την πρόληψη ατυχημάτων, θα παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα τα σχολεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου (Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή και Φίλυρο), καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα.

«Εξαιτίας της χιονόπτωσης και του συνεχιζόμενου ολικού παγετού στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας και κατόπιν συνεννόησης με τους δημάρχους των 38 δήμων της περιοχής, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, αλλά και τους επτά τοπικούς αντιπεριφερειάρχες, αποφασίσαμε να παραμείνουν αύριο, Δευτέρα, κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αύριο θα επανεξεταστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή και θα ληφθούν αποφάσεις για την Τρίτη», τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

«Ο συνδυασμός της πανδημίας του κορονοϊού και των καιρικών φαινομένων δεν επιτρέπει να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των μαθητών και των συνοδών τους. Πέραν της χιονόπτωσης, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία συνθήκες ολικού παγετού, που εγκυμονούν κινδύνους για τους μετακινούμενους», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, των συνεχιζόμενων χιονοπτώσεων και του ολικού παγετού, που επικρατούν στο σύνολό της. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος αποφάσισε τη διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών «αλλά και της ανάγκης να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις στην πιστή τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασία Covid-19 λόγω του ψύχους». Ειδικότερα κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί σε όλους τους Δήμους της Α.Μ.Θ., κατόπιν σχετικής συνεννόησης του περιφερειάρχη με τους πέντε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Α.Μ.Θ., Κώστα Μπαντίκο. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση κατόπιν συνεννόησης με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα κλειστά σχολεία στη Θεσσαλία

Εκτός από τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας ανακοίνωσαν τη μη λειτουργία δομών εκπαίδευσης, από αύριο Δευτέρα (15/2), λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών της κακοκαιρίας "Μήδεια" που επικρατούν ή θα επικρατήσουν τις επόμενες ώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε ότι, λόγω της κακοκαιρίας, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 θα είναι κλειστές όλες οι δομές εκπαίδευσης στην πόλη και τα χωριά του δήμου. Αιτία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι ο παγετός και οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και αναμένεται να επικρατήσουν.

Συγκεκριμένα θα παραμείνουν κλειστά οι βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΚΔΑΠ.

Με νεότερες ανακοινώσεις και αναλόγως των καιρικών συνθηκών, θα γνωστοποιούνται κάθε ημέρα τα σχετικά με τις σχολικές μονάδες, επισημαίνεται επίσης.

Καρδίτσα

Με απόφαση της Δημοτικής αρχής τη Δευτέρα και την Τρίτη 15 και 16 Φεβρουαρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλο το Δήμο Καρδίτσας θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ο Δήμος Μουζακίου, ανακοινώνει επίσης, ότι λόγω χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, την Δευτέρα 15/02 και Τρίτη 16/02, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί σταθμοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λήμνου, αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία του νησιού.