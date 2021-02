Κοινωνία

Κορονοϊός: Η νοσηλεύτρια που παρέλυσε μετά τον εμβολιασμό έλυσε την σιωπή της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμά της στο Facebook για την περιπέτεια με την υγεία της.

H νοσηλεύτρια από την Κέρκυρα, που εμβολιάστηκε κατά του κορονϊού για δεύτερη φορά, πριν από μια σχεδόν εβδομάδα αρχικά παρουσίασε πυρετό και μυαλγίες, ενώ μετά από διάστημα δύο ημερών παρέλυσαν τα κάτω άκρα της. Αμέσως η 40χρονη γυναίκα που είναι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί την υπέβαλλαν σε μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί από τι προκλήθηκε η παραλυσία των κάτω ακρών της.



Με ανάρτηση της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Κέρκυρας αναφορικά για την περιπέτεια υγείας της τονίζει τα εξής: “Αναρρώνοντας στο νοσοκομείο μας με την βοήθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού… Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές φίλους μου για την μεγάλη βοήθεια και την συμπαράσταση σε αυτήν την δύσκολη στιγμή για εμένα.



Να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα την Υφυπουργό κ. Ράπτη Ζωή τον Διοικητή της 6ή Υπε κ Καρβέλη Γιάννη για την επικοινωνία και το ενδιαφέρον τους, όπως και τον Διοικητή του Νοσοκομείου μας κ. Ρουμπάτη Λεωνίδα για την αμέριστη βοήθεια του. Καθώς κ την Νοσηλευτική Υπηρεσία. Και φυσικά τον θεράποντα ιατρό κ. Λελουδα Ιωάννη.



Σας ευχαριστώ όλους για το πραγματικό ενδιαφέρον Σας, θα επιστρέψω ποιο δυνατή”.