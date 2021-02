Κόσμος

Καραμπόλα με δεκάδες αυτοκίνητα στο Τορίνο (βίντεο)

Δραματικός ο απολογισμός του τροχαίου που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη γειτονική χώρα.

Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός καραμπόλας που σημειώθηκε το Σάββατο σε αυτοκινήτοδρομο κοντά στο Τορίνο, στην Ιταλία.

Στο τροχαίο, που έλαβε χώρα στον παγωμένο δρόμο, ενεπλάκησαν τουλάχιστον 25 αυτοκίνητα.

Τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δεν ήταν λίγοι οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και χρειάστηκε η βοήθεια της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.