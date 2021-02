Πολιτική

Αλέξης Πατέλης: Η αφιερωμένη στον σύντροφό του ανάρτηση για του Αγίου Βαλεντίνου (εικόνες)

Εκατοντάδες αντιδράσεις δέχθηκε η ανάρτηση του διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Χειροκροτήματα, καρδιές και συγχαρητήρια ήταν οι αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση του Αλέξη Πατέλη, που συνοδευόταν από εκατοντάδες likes στο Instagram.

Ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία του με τον σύντροφό του, γράφοντας:

«Happy Valentine’s Day to the love of my life».

