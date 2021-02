Κόσμος

Οικογένεια ξεκληρίστηκε σε τροχαίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για πολυμελή οικογένεια το όχημα της οποίας ενεπλάκη σε τροχαίο.

Ένα μικρό λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας, πέρασε το διαχωριστικό και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε περιοχή της δυτικής Ινδίας.

Στο τροχαίο σκοτώθηκαν 14 άτομα της ίδιας οικογένειας, ενώ διασώθηκαν τέσσερα παιδιά, κάτω των 12 ετών, τα οποία είναι σοβαρά τραυματισμένα.

Όπως φαίνεται, ο οδηγός του οχήματος αποκοιμήθηκε στο τιμόνι κι έχασε τον έλεγχο.

Η οικογένεια κατευθυνόταν σε τελετή προσευχής.