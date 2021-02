Αθλητικά

“Μήδεια”: Αναβολή του ΑΕΛ – ΑΕΚ

Στα λευκά το «Αλκαζάρ» και όλη η Λάρισα. Στο γήπεδο έφτασε η αποστολή της ΑΕΚ για…χιονοπόλεμο και selfies.

Την αναβολή της αναμέτρησης ΑΕΛ-ΑΕΚ, προγραμματισμένη για σήμερα, Κυριακή (14/2, 17:15) αποφάσισε ο διαιτητής Eυστάθιος Γκορτσίλας και συντάσσεται το φύλλο αγώνα. Η πυκνή χιονόπτωση στη Λάρισα είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί με αρκετό χιόνι ο αγωνιστικός χώρος του «Αλκαζάρ».

Ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ Βασίλης Δημητριάδης κατέθεσε ενώπιον του διαιτητή και του παρατηρητή του αγώνα τη θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ η οποία ήταν η εξής: «Εμείς ήρθαμε για να παίξουμε και θέλουμε να παίξουμε. Η ΠΑΕ ΑΕΛ εγγυήθηκε ότι αύριο το γήπεδο θα είναι οκ αλλά πριν κλείσει το φύλλο αγώνα θέλουμε να κατατεθεί η θέση μας «για το τι έκανε η ΠΑΕ ΑΕΚ από χθες το βράδυ με γνωστά τα καιρικά φαινόμενα και σήμερα το πρωί προκειμένου να γίνει το ματς κανονικά σήμερα και πως αυτό που δεν έκανε προκειμένου να καθαριστεί σήμερα το γήπεδο για να γίνει κανονικά ο αγώνας είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει αύριο προκειμένου να γίνει κανονικά».

Ο οικονομικός διευθυντής της ΑΕΛ, Τάσος Χριστακόπουλος, τόνισε πως ήδη το χιόνι έχει αρχίσει να λιώνει στο γήπεδο, ενώ έχουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο για να γίνει ο αγώνας αύριο Δευτέρα (15/2). «Με βάση τις καιρικές συνθήκες και τα όσα έχει εγγυηθεί τελικά ο υπεύθυνος του χλοοτάπητα, το γήπεδο για αύριο είναι πολύ πιθανό και εκτιμάται ότι θα είναι οκ», ανέφερε.

Το φύλλο αγώνα θα κλείσει και βάσει του ΚΑΠ η αναμέτρηση θα μεταφερθεί για τη Δευτέρα την ίδια ώρα, δηλαδή στις 17:15. Την τελική απόφαση για το αν εν τέλει θα διεξαχθεί αύριο ή αν θα μεταφερθεί σε κάποια άλλη ημερομηνία θα την πάρει η Super League.