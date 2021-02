Αθλητικά

“Πάγωσαν” από τον χιονιά Άρης και Παναιτωλικός

“Λευκή ισοπαλία” στο κατάλευκο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Σε ένα παιχνίδι που πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι να διεξαχθεί, Άρης και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της Super League. Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να παιχτεί ποδόσφαιρο αξιώσεων, με τους Θεσσαλονικείς να εμφανίζονται κατώτεροι των περιστάσεων και τον Κρίστοφερ Κνετ να αναδεικνύεται MVP της ομάδας του Αγρινίου.

Μόλις στο 7’ ο Μπρούνο Γκάμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κνετ, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από τη χρήση του VAR καθώς ο Φακούντο Μπερτόγλιο - που πάσαρε την... κίτρινη μπάλα στον Πορτογάλο - στο ξεκίνημα της φάσης ήταν εκτεθειμένος. Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Φακούντο Μπερτόγλιο στο 21’ ενώ σε μια από τις ελάχιστες φορές που οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην περιοχή του Χουλιάν Κουέστα στο πρώτο μέρος, το σουτ του Χόρχε Ντίας (41’) από το ύψος του πέναλτι σταμάτησε στα δώματα αμυνόμενων.

Με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μπρούνο Φελίπε ανάγκασε σε πολύ δύσκολη επέμβαση τον Κνετ, με τους Θεσσαλονικείς να αυξάνουν την πίεση. Ανάλογο σκηνικό και στο 72’, όταν ο Αυστριακός σταμάτησε το σουτ του Κρίστιαν Γκάνεα. Παρά τις αλλαγές του Άκη Μάντζιου - μεταξύ αυτών και την είσοδο του Κώστα Μήτρογλου - ο Άρης δεν μπόρεσε να απειλήσει περισσότερο την εστία του Παναιτωλικού. Ακόμα και η «φωτοβολίδα» του Γκάμα στο 90’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Κνετ.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Άρη να χάνει την ευκαιρία να αποσπαστεί - έστω και προσωρινά - από τις ομάδες που τον ακολουθούν και την ομάδα του Τραϊνού Δέλλα να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία.

Οι συνθέσεις

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Γκάνεα, Σούντγκρεν, Μπεναλουάν, Ρόουζ, Κάτσε (79’ Σάκιτς), Σάσα, Γκάμα, Ματέο (70’ Μήτρογλου), Μαντσίνι (59’ Μπρούνο), Μπερτόγλιο (59’ Σίλβα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Μεντίνα, Τσότσαλιτς, Βάντερσον, Περέιρα, Τσιγγάρας (90’+2’ Μεντόσα), Ταχάρ (79’ Εντινγκά), Ντίας, Μπαρμπόσα (90’+2’ Μαλής), Αριγίμπι (84’ Ντάλσιο), Καρέλης.