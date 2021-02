Κοινωνία

Πολιτική Προστασία – “Μήδεια”: οι περιοχές που θα δοκιμαστούν τις επόμενες ώρες

Το μήνυμα μετά τη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία. Σε επαγρύπνηση οι Αρχές.

Στόχος είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Όπως είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών βρίσκεται σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός. Έστειλε μήνυμα στους κατοίκους σε Αττική, Εύβοια και Βοιωτία ότι θα υπάρξει δοκιμασία τις επόμενες ώρες αλλά οι αρχές είναι σε επαγρύπνηση.

Παρακάλεσε τους πολίτες να μην κυκλοφορούν με τα οχήματά τους αν δεν υπάρχει ανάγκη και να έχουν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους και να προσέχουν καθώς θα υπάρξει παγετός.

Ο Στέλιος Πέτσας επεσήμανε ότι το κύμα έρχεται νοτιότερα και όλοι βρίσκονται σε εγρήγορση και τόνισε ότι λαμβάνονται τα μέτρα ώστε να γίνουν κανονικά οι εμβολιασμοί και να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία.

