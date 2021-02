Κοινωνία

Άγιος Βαλεντίνος με lockdown και “Μήδεια”

Οι προτιμήσεις και τα δώρα από και προς τους ερωτευμένους, σε αυτήν την ξεχωριστή μέρα.

Άγιο Βαλεντίνο σε lockdown και υπό την…απειλή της «Μήδειας» γιόρτασαν σήμερα οι απανταχού ερωτευμένοι της Ελλάδας.

Τα ανθοπωλεία που άνοιξαν ειδικά για το Σαββατοκύριακο και δούλεψαν με τη μέθοδο του clickaway είδαν την κίνηση αυξημένη, ενώ εκείνοι που έστειλαν το «2» ένιωσαν μια νότα χαράς μέσα στην κλεισούρα που επιβάλλει η πανδημία.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα ζαχαροπλαστεία, που έκλεισαν νωρίς το απόγευμα, πριν από την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Τούρτες και γλυκά, με κυρίαρχο το κόκκινο και τη σοκολάτα «κέρδισαν» την πρωτιά των προτιμήσεων, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χάρισαν στο ταίρι τους παραδοσιακές σοκολάτες.