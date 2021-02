Υγεία - Περιβάλλον

Μεταλλάξεις κορονοϊού: 94 τα νέα κρούσματα – Πού εντοπίστηκαν

Πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα της βρετανικής και της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στη χώρα μας.

Στα 530 έφθασαν τα μεταλλαγμένα κρούσματα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 94 νέα, σύμφωνα με το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 178 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 29 Δεκεμβρίου 2020 έως και 3 Φεβρουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Λέσβου, Μυκόνου, Αχαΐας, Λακωνίας, Καρδίτσας και Λάρισας.

Στο σύνολο των δειγμάτων που αναλύθηκαν, όλα πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 94 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern).

Από τα 94 στελέχη τα 93 ήταν θετικά στη βρετανική μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) ενώ ένα στέλεχος στην αφρικανική μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501V2).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 495 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 9 για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Τα 9 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501V2) είναι όλα εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων 7 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.