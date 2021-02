Αθλητικά

“Ανεβαίνει” ο Βόλος, “κατεβαίνει” ο ΟΦΗ

Με το “διπλό” έφυγαν οι Βολιώτες από το Ηράκλειο.

Αποδίδοντας εξαιρετικά στο πρώτο ημίωρο, ο Βόλος πέρασε νικηφόρα με 2-1 από το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», βυθίζοντας ακόμη περισσότερο τον ΟΦΗ. Τα γκολ των Χουάν Χοσέ Περέα (22΄) και Τάσου Δουβίκα (22΄) έδωσαν τη νίκη στους Θεσσαλούς στο ματς της 22ης αγωνιστικής της Super League, με τον ΟΦΗ να έχει δύο δοκάρια και απλά να μειώνει με το παρθενικό τέρμα του Λουκ Καστάινιος.

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Πριν συμπληρωθεί το τρίτο λεπτό, από σέντρα του Ντάαν Ριένστρα, με κεφαλιά ο Χουάν Χοσέ Περέα νίκησε τον Δημήτρη Σωτηρίου για το 0-1! Και στο 22’ διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν έπειτα από μπαλιά του Ζουλιάν Μπαρτόλο, ο Δουβίκας βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και πλάσαρε τον Σωτηρίου για το 0-2! Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Φαούστο Γκρίλο αστόχησε με το κεφάλι μέσα από τη μικρή περιοχή έπειτα από το φάουλ του Σωτήρη Νίνη, με τους γηπεδούχους να δείχνουν πελαγωμένοι. Ήταν και άτυχοι, καθώς στο 32’ και μετά από κόρνερ του Πασχάλη Στάικου, ο Καστάινιος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κώστας Γιαννούλης με πλασέ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μπόρις Κλέιμαν.

Οι Κρήτες ξεκίνησαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος, σε μια προσπάθεια να μειώσουν και να μπουν ξανά στο παιχνίδι. Το σουτ του Τζόναθαν ντε Γκουζμάν στο 48’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Κλέιμαν ενώ αυτό του Στάικου στο 51’ βρήκε σε ετοιμότητα το... αριστερό δοκάρι της εστίας του Βόλου - δεύτερο για τους γηπεδούχους. Ο Σωτηρίου έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ το σουτ του Νίνη (56’) για να γίνει, εν τέλει, το 1-2 στο 63’ με προβολή του Καστάινιος έπειτα από γύρισμα του Φάμπιο Στάρτζεον. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου πίεσε, ωστόσο δεν μπόρεσε ούτε φάσεις να δημιουργήσει ούτε - πολύ περισσότερο - να ισοφαρίσει.

Πλέον, ο ΟΦΗ μετράει έξι διαδοχικές ήττες - είχε προηγηθεί η «λευκή» ισοπαλία με τον Ατρόμητο - και μπλέκει σε περιπέτειες αλλά, τουλάχιστον, κατάφερε να βρει δίχτυα έπειτα από έξι αποτυχημένες προσπάθειες! Για τον Βόλο του Άνχελ Λόπεθ, αυτή ήταν η πρώτη νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές (δυο ήττες, μια ισοπαλία) και έφερε την «παγίωση» της στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Οι συνθέσεις

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κοροβέσης (62’ Λυμπεράκης), Γιαννούλης, Βαφέας (76’ Σόουζα), Διαμαντής, Ουές, Ντε Γκουζμάν (61’ Γρίβας), Μεγιάδο, Στάικος, Στάρτζεον, Καστάινιος.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Φερράρι, Γκρίλο, Μήτογλου, Ριένστρα (46’ Κιάκος), Τσοκάνης, Μαρτίνες (90’+2’ Κρητικός), Δουβίκας, Μπαρτόλο (66’ Σάντσες), Νίνης (76’ Σάντος), Περέα.