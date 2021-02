Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος λόγω της κακοκαιρίας “Μήδεια”

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει βλάβες σε γραμμές Μέσης Τάσης, αλλά και πολύ μεγάλο αριθμό μεμονωμένων βλαβών στη Χαμηλή Τάση πανελλαδικά.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στη Σκιάθο, έπειτα από διακοπή που σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι, λόγω ζημιάς από πτώση δέντρων που προκάλεσε η κακοκαιρία σε δύο από τις τρεις γραμμές Μέσης Τάσης που τροφοδοτούν τις Σποράδες στο χερσαίο τμήμα του Δικτύου, στην περιοχή του Πηλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την αποκατάσταση της βλάβης κινητοποιήθηκαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, συνεργαζόμενων εργολάβων, του δήμου και της Πυροσβεστικής σε συντονισμό με την Πολιτική Προστασία.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει βλάβες σε γραμμές Μέσης Τάσης, αλλά και πολύ μεγάλο αριθμό μεμονωμένων βλαβών στη Χαμηλή Τάση πανελλαδικά στην Κεντρική Ελλάδα, στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά τμήματα περιοχών όπως Καρδίτσας, Λαμίας, Βόλου, Τρικάλων, Θήβας, Άμφισσας, Ιωαννίνων, Άρτας κ.λπ. καθώς και σε νησιά του Β. Αιγαίου.

Συνολικά σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν κινητοποιηθεί περισσότερα από 600 συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων με περίπου 1.500 εργαζομένους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι όλο το δυναμικό θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς τις προσπάθειες για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στο Δίκτυο από τη σφοδρή κακοκαιρία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σημειώνει ακόμη ότι το έργο αποκατάστασης των βλαβών είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ορεινές, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στο οδικό δίκτυο.