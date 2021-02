Μέγκαν Μαρκλ: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ζευγαριού.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ετοιμάζονται να υποδεχθούν το αδελφάκι του Άρτσι που τον περασμένο Μάιο έγινε ενός έτους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, το ζευγάρι είναι «καταενθουσιασμένο».

Το ζευγάρι ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του κάτω από ένα δέντρο, με τον Χάρι να έχει το χέρι του στην κοιλιά της Μέγκαν.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Άρτσι θα γίνει αδελφός», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9