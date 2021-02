Πολιτική

Κορονοϊός: Επίταξη ιδιωτικών κλινικών ζητά το ΚΙΝΑΛ

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση από το Κίνημα Αλλαγής.

Επίταξη ιδιωτικών κλινικών για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα κρούσματα Covid-19 προκρίνει το Κίνημα Αλλαγής επικαλούμενο την πληρότητα που εμφανίζουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρει ότι «κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πληρώθηκαν με ασθενείς, όλες οι διαθέσιμες κλίνες COVID.

Ίδια κατάσταση διαμορφώνεται στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία στην Αττική».

Με αυτό το δεδομένο ασκείται δριμεία κριτική στην κυβέρνηση επειδή παρά την «τραυματική εμπειρία της Θεσσαλονίκης, δείχνει και πάλι απροετοίμαστη, πορεύεται χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό», όπως αναφέρει η ανακοίνωση .Προστίθεται ότι το υπουργείο Υγείας μεθοδεύει την αναστολή λειτουργίας άλλων, κρίσιμων για την υγεία των πολιτών κλινικών (πχ καρδιοχειρουργικών) για να δημιουργηθούν κλίνες για ασθενείς με τον ιό.

«Αυτή η επιλογή όμως υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, στέλνει τους πολίτες που έχουν σοβαρές ασθένειες στον ιδιωτικό τομέα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική επιβάρυνση τους.

Είναι ώρα και ο ιδιωτικός τομέας να ενταχθεί επιτέλους στην προσπάθεια κατά της πανδημίας.

Ζητάμε την άμεση επίταξη κλινικών ιδιωτικών νοσοκομείων για την νοσηλεία ασθενών με τον ιό και την ένταξη ιδιωτών γιατρών για την λειτουργία τους. Η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει πάνω από όλα τους πολίτες, όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της υγείας», τονίζεται στην ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής.