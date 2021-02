Παράξενα

Πρόταση γάμου σε… εκκένωση κτηρίου για φωτιά (βίντεο)

Το "σχέδιο" του πυροσβέστη και η υποψήφια νύφη που έμεινε με…ανοιχτό το στόμα.

Πρόταση γάμου εν μέσω…ψεύτικου συναγερμού για φωτιά έκανε ένας πυροσβέστης στην Ουκρανία.

Η γυναίκα δουλεύει σε ταχυδρομείο, στο οποίο ξαφνικά σήμανε συναγερμός. Πυροσβέστες έσπευσαν και εκκένωσαν τα γραφεία, βγάζοντας έξω τους εργαζόμενους, λόγω της δήθεν φωτιάς.

Μαζί με τους συναδέλφους της βγήκε και η σύντροφος του πυροσβέστη, για να δει την έκπληξη.

Μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς και λουλούδια την περίμεναν, ενώ ο καλός της πυροσβέστης γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου.

Εκείνη παραδέχθηκε ότι ήταν μεγάλη η έκπληξή της και ότι έζησε μια εμπειρία που μόνο στην τηλεόραση είχε δει.

Φυσικά, χωρίς κανέναν δισταγμό, είπε το «ναι».