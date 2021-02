Οικονομία

“Μήδεια”: Στο σκοτάδι Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ζημιά στο χερσαίο τμήμα του Δικτύου στην περιοχή του Πηλίου, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνέχεια της ενημέρωσης αναφορικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο Δίκτυο από την κακοκαιρία Μήδεια, ανακοινώνει ότι πριν από λίγη ώρα προκλήθηκε νέα ζημιά στο χερσαίο τμήμα του Δικτύου στην περιοχή του Πηλίου που τροφοδοτεί τις Σποράδες, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο.

Αναλυτικότερα, η κακοκαιρία προκάλεσε εκ νέου πτώση δέντρων και στις τρεις γραμμές Μέσης Τάσης που τροφοδοτούν τις Σποράδες και οι ζημιές εντοπίζονται σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου τις πρώτες πρωινές ώρες να επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τα σημεία αυτά και να προχωρήσουν με την αποκατάσταση των βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, η κακοκαιρία είχε προκαλέσει πτώση δέντρων στις δύο από τις τρεις γραμμές Μέσης Τάσης στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα τη διακοπή ηλεκτροδότησης στο νησί της Σκιάθου, η οποία μετά από τεράστιες προσπάθειες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ αποκαταστάθηκε μέχρι να προκύψει το νέο συμβάν.

Όλο το δυναμικό του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται επί ποδός και θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς τις προσπάθειες για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στο Δίκτυο πανελλαδικά από τη σφοδρή κακοκαιρία καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπου υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης.