Κοινωνία

“Μήδεια”: Χιονίζει στην Αθήνα (εικόνες)

Στα λευκά ντύθηκε η Αττική, καθώς χιονίζει από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τα πρώτα προβλήματα.

Χιονίζει από τα ξημερώματα της Δευτέρας και στην Αττική, όπου έφτασε η «Μήδεια». Χιόνι πέφτει ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα βόρεια προάστια το έχει «στρώσει» για τα καλά.

Για το λόγο αυτόν θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία ειδικής αγωγής σε όλη την Αττική.

Σε κάποιες περιοχές σημειώνονται διακοπές ρεύματος, ενώ ο Ηλεκτρικός φτάνει και ξεκινάει από το σταθμό της Ειρήνης.

Οι αλυσίδες είναι απαραίτητες από τη γέφυρα Καλυφτάκη και η διέλευση γίνεται μέχρι τις Αφίδνες, αφού από εκεί και πέρα έχει κλείσει ο δρόμος.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης στον ΑΝΤ1 για την κίνηση στους δρόμους

Η εικόνα από την πλατεία της Δροσιάς:

-Δείτε αναλυτικά πού χρειάζονται αλυσίδες (συνεχής ανανέωση)