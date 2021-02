Κοινωνία

“Μήδεια”: Απαγορευτικό απόπλου - Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των θυελλωδών ανέμων, που φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 και 10μποφόρ.

Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για Μαρμάρι και Κυκλάδες. Κλειστό είναι, επίσης, το λιμάνι του Λαυρίου και οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα -Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνου, Καβάλα- Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές και τροποποποιήσεις των δρομολογίων.