Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: Η διπλή μάσκα αφορά τους πάντες

Η καθηγήτρια μιλά για τις μεταλλάξεις, τα εμβόλια και το κίνημα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά και τον κίνδυνο παράτασης του lockdown.

«Ο ιός διευκολύνεται από το κρύο», διαβεβαίωσε η Αθηνά Λινού μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείσα σχετικά σημείωσε πως η διπλή μάσκα «προστατεύει επιπλέον, κυρίως από τη μετάλλαξη του ιού».

Συμβούλευσε τη χρήση της στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τόνισε πως αφορά τους πάντες, και τα παιδιά.

Η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής αναφέρθηκε στο κίνημα που έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ για την απελευθέρωση της παραγωγής εμβολίων, τεστ, θεραπειών για τον κορονοϊό και μασκών. Πρόκειται για κίνημα που έχει συγκεντρώσει 6000 υπογραφές και ζητά να γίνεται απελευθέρωση της παραγωγής με την παραχώρηση πατεντών, για μαζική παραγωγή των ειδών που έχουν να κάνουν με την πανδημία.

«Γιατί από το οποίο κινδυνεύει η ανθρωπότητα είναι από τις μεταλλάξεις, που μπορεί να ξεκινήσουν από τις φτωχότερες χώρες και πάνε σε όλες. Πρέπει να εμβολιαστεί όλη η ανθρωπότητα», εξήγησε η Α.Λινού.

«Αν εδραιωθούν οι μεταλλάξεις θα έχουμε μεγαλύτερη διασπορά κι ίσως να μην τα καταφέρουμε», απάντησε σε ερώτηση για τα αν θα παραταθεί το lockdown και απαντώντας σε ερώτηση για το αν προκαλούν ανησυχία τα νέα στελέχη, είπε πως «όλα μας ανησυχούν, γιατί ο ρυθμός αύξησης είναι διπλάσιος από το κανονικό. Ήδη σε πολλές χώρες, η βρετανική μετάλλαξη είναι το επικρατών στέλεχος».