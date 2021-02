Κοινωνία

Η "Μήδεια" έφερε χιόνια και προβλήματα στην Ελλάδα (εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας , με έντονες χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες. Που υπάρχουν προβλήματα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας Μήδεια, με έντονες χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες να επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη προκαλέσει πολλά προβλήματα στα βόρεια και τα κεντρικά της χώρας, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή καθώς σήμερα Δευτέρα αναμένεται να επεκταθεί νοτιότερα.

Η Μήδεια έκανε την εμφάνισή της και στην Αττική τις πρώτες πρωινές. Κλειστή είναι από τις 5.30 το πρωί η εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας για όλα τα οχήματα, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης που καθιστά πολύ επικίνδυνη την κυκλοφορία.

Σε κάποιες περιοχές σημειώνονται διακοπές ρεύματος, ενώ η κίνηση του Ηλεκτρικού, που από το πρωί είχε διακοπεί από την Ειρήνη και πάνω, αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 9. Η κίνηση ωστόσο, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι και βορειότερα, διεξάγεται με δυσκολία με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την κίνηση των λεωφορείων.

Διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω χιονόπτωσης και στον Υμηττό. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, απαγορεύτηκε η κίνηση των οχημάτων στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου, από το Νεκροταφείο προς Υμηττό και στη λεωφόρο Αλίμου- Κατεχάκη προς Καλοπούλα, από το ύψος του πυροφυλακίου Καισαριανής.

Λόγω της σφοδρότητας του καιρικού φαινομένου και για λόγους ασφαλείας οδηγών και οχημάτων, η εθνική οδός από τον κόμβο Καλυφτάκη (Κηφισιά) έως τη Λαμία θα παραμείνει κλειστή. Οι οδηγοί ήδη με αναστροφή επιστρέφουν από τα σημεία εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, ήρθη η απαγόρευση στην κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Λεωφόρο Αθηνών και στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου.

Επίσης, λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης στην Αττική, διακόπηκε η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα στην περιφερειακή οδό Πεντέλης- Νέας Μάκρης, από το νοσοκομείο 414 έως τον 'Αγιο Πέτρο και στην εθνική οδό Ελευσίνας- Θήβας, από τον κόμβο Μάνδρας προς Βίλια.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 και 10 μποφόρ. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας για Μαρμάρι και Κυκλάδες. Κλειστό είναι, επίσης, το λιμάνι του Λαυρίου και οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα -Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνου, Καβάλα- Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές και τροποποποιήσεις των δρομολογίων.

Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός στη βόρεια Ελλάδα

Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη βόρεια Ελλάδα, κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια». Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν από το πρωί σε όλες της περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου τα σχολεία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα διεξαχθούν με τηλεκπαίδευση.

Εξαιτίας του παγετού μετά τις χιονοπτώσεις των δύο προηγούμενων 24ωρων, η κίνηση των οχημάτων σε πολλά σημεία των επαρχιακών και εθνικών δρόμων της Βόρειας Ελλάδας διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα, ενώ σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών (με ωφέλιμο βάρος άνω των 3,5 τόνων) στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού αλλά και σε εθνικούς δρόμους με υψόμετρο. Κανονικά λειτουργεί το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Συνθήκες ολικού παγετού επικρατούν στη δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος το πρωί έπεσε στους -14 βαθμούς Κελσίου στη Φλώρινα και στους -9 βαθμούς στην Κοζάνη. Με θερμοκρασίες υπό το μηδέν ξημέρωσε η Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να «δείχνει» -3 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Στα ίδια χαμηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους -11 βαθμούς Κελσίου στο Νευροκόπι και στους -7 στην Ορεστιάδα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι χαμηλότερες τιμές από την αρχή της ημέρας καταγράφηκαν στο Μεσόβουνο Κοζάνης (-19 βαθμοί), στον Νέο Καύκασο Φλώρινας (-17) και στα Χιονοδρομικά Κέντρα Βόρας- Καϊμάκτσαλαν (-17) και Βασιλίτσας Γρεβενών (-16).

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ενώ η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να κινούνται με προσοχή λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος σε κάποια σημεία. Αντίθετα, κλειστοί παραμένουν, λόγω του χιονιά και του παγετού, οι δρόμοι που συνδέουν τον Χορτιάτη με τον Άγιο Βασίλειο, το Μελισσοχώρι με το Ωραιόκαστρο, το Πρόχωμα με τη Νέα Μεσημβρία, το Ξηροχώρι με τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παγετός στην Ήπειρο

Στην «κατάψυξη» έχει μπει η Ήπειρος, όπου σήμερα δεν λειτουργούν τα σχολεία στον νομό Ιωαννίνων, στην ορεινή Άρτα και το δήμο Σουλίου.

Όλα τα μηχανήματσ της Πολιτικής Προστασίας καθαρίζουν δρόμους και ρίχνουν αλάτι, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τις ορεινές επαρχιακές οδούς σε παγοδρόμια, όπου είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες για την κίνηση των οχημάτων.





Χωρίς ρεύμα οι Σποράδες

Δύσκολες ώρες βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι στην Μαγνησία από την σφοδρότητα της κακοκαιρίας που συνεχίζει να σαρώνει την περιοχή, αφού δρόμοι έχουν κλείσει στο Πήλιο και στην Όθρυ, στις Σποράδες έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση των νησιών και ο Βόλος είναι βυθισμένος σε χιόνι που ξεπερνά και τα 30 εκατοστά ακόμα και στο κέντρο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά στην διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο από αργά χθες την νύχτα λόγω της πτώσης μεγάλων δένδρων πάνω σε καλώδια υψηλής τάσης, σε περιοχή του Νοτίου Πηλίου, που τροφοδοτούν την ηλεκτροπαροχή προς τις Σποράδες, με αποτέλεσμα και τα τρία νησιά να έχουν μεγάλα προβλήματα. Τα νησιά παραμένουν χωρίς ρεύμα για πάνω από 12 ώρες. Νωρίτερα είχε προηγηθεί και άλλη βλάβη στην ίδια περιοχή,που αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα από συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ και που αφορούσε την ηλεκτροδότηση της Σκιάθου.

Προβλήματα και στον Βόλο

Στην χερσαία Μαγνησία τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο Πήλιο,όπου το χιόνι έχει ξεπεράσει σε πολλά σημεία και το ένα μέτρο και παρά τις συνεχείς προσπάθειες των δεκάδων εκχιονιστικών μηχανημάτων σε πολλά σημεία η βατότητα των δρόμων είναι αδύνατη.

Μέσα στην πόλη του Βόλου,όπου η συνεχής χιονόπτωση ξεπερνά τις 30 ώρες και συνεχίζεται έστω και με μειωμένη ένταση, το ύψος του χιονιού έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην ομαλή ζωή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας,όπου όλη την νύχτα μηχανήματα εκχιονισμού καθάριζαν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και υδροφόρες που ακολουθούσαν έριχναν και συνεχίζουν να ρίχνουν θαλασσινό νερό για να κρατηθούν οι δρόμοι σε ανεκτή και ασφαλή βατότητα. Η ίδια εικόνα και στα βόρεια προάστια του Βόλου όπου οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες αφού το χιόνι ξεπερνά τα 40 εκατοστά.Η θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου στις 6.30 το πρωί ήταν στον -1 βαθμό και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος,μαζί με την υφυπουργό Υγείας Ζέττα Μακρή βρίσκονταν σε σημεία όπου υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, ενώ η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη ήταν σε περιοχές αποχιονισμού στο Πήλιο όπου η κατάσταση είναι δύσκολη.

Τα αυτοκίνητα κινούνται ,παρά τους εκχιονισμούς, μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες στο οδικό δίκτυο του Πηλίου και έχει απαγορευθεί η κίνηση οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο Νότιο Πήλιο προς Πλατανιά λόγω πτώσης δένδρων.Αλυσίδες χρειάζονται τα αυτοκίνητα και στην περιφέρεια Αλμυρού προς Ανάβρα, Κοκκοτούς, Νεράιδα αλλά και στα πεδινά προς Σούρπη, Πτελεό, Αχίλλειο και Αγίους Θεοδώρους. Ανοιχτοί έχουν διατηρηθεί οι εθνικές οδοί Βόλου-Λαρισας και Βόλου-Μικροθηβών αλλά απαιτείται μεγάλη προσοχή λόγω του παγετού. Και μέσα στον Βόλο χρειάζονται αλυσίδες αυτοκίνητα που κινούνται σε δευτερεύοντες δρόμους και είναι απαραίτητες στις συνοικίες πάνω από τον Περιφερειακό. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι σήμερα κλειστά στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φερραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Αλμυρού, καθώς και στην Σκιάθο με αποφάσεις των δημάρχων λόγω του χιονιά. Στον Βόλο κλειστοί είναι και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Παράλληλα ανοιχτά παραμένουν στον Βόλο σε 24ωρη βάση τα ΚΑΠΗ «Θεόφιλος» στην πλατεία Ρ. Φεραίου και Νέας Ιωνίας, στην οδό Μυτιλήνης και το Κοινωνικά Κέντρο Αγίων Αναργύρων, Αραχώβης 1 με Μπότσαρη, όπου εκτός από την παραμονή θα προσφέρεται και σίτιση στους προσφεύγοντες που έχουν ανάγκη λόγω της κακοκαιρίας.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας, καθώς από το βράδυ της Κυριακής σημειώνονται χαμηλές θερμοκρασίες. Η χιονόπτωση σε ορισμένες περιοχές στα ορεινά του νομού συνεχίζεται, ενώ στη πόλη της Λάρισας τα ξημερώματα η θερμοκρασία έχει φτάσει τους -4 βαθμούς. Μηχανήματα του δήμου Λαρισαίων επιχειρούν όλη την νύχτα ρίχνοντας αλάτι στους δρόμους για την προστασία από το παγετό, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ρίψη αλατιού θα συνεχιστεί και σήμερα Δευτέρα το βράδυ. Παράλληλα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα παραμένουν σε επιφυλακή στη πόλη της Λάρισας, ώστε να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση των δημάρχων του νομού Λάρισας, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε ολόκληρη την Π.Ε Λάρισας σήμερα λόγω κακοκαιρίας που επικρατεί στην περιοχή.





Λόγω της κακοκαιρίας, συνεχίζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων, ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Λάρισας - Κοζάνης και στην νέα εθνική οδό Λάρισας - Ελασσόνας - Κοζάνης.

Προβλήματα σε σημεία του ορεινού οδικoύ δικτύου Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Κορινθίας

Προβλήματα σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Κορινθίας έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις και ο παγετός, ενώ τα εκχιονιστικά μηχανήματα των περιφερειών και των δήμων εργάζονται συνεχώς, προκειμένου να μείνουν ανοικτοί οι δρόμοι.

Στην κατάψυξη η Δυτική Θεσσαλία

Στην κατάψυξη η Δυτική Θεσσαλία, καθώς οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τόσο στα ορεινά όσο και στα πεδινά αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στις περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων. Ειδικότερα, παγετός, τσουχτερό κρύο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι που σε ορισμένες ορεινές περιοχές φτάνει τα 70 εκατοστά είναι το σκηνικό του καιρού στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Νούσιος. Περισσότερα από 60 μηχανήματα της Π.Ε. Καρδίτσας ρίχνουν αλάτι και προσπαθούν να κρατήσουν τους δρόμους ανοικτούς, προκειμένου να γίνονται κανονικά και με ασφάλεια οι μετακινήσεις των πολιτών.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ήταν οι δύο πρώτες μέρες της βαρυχειμωνιάς στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Νάνος και εξηγεί:

«Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος κρατάμε τους δρόμους ανοιχτούς. Σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για τις επόμενες δύο μέρες το σχολείο και το νηπιαγωγείο του Δήμου θα είναι κλειστά». Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, για το Δήμο οι χιονοπτώσεις δεν συνιστούν πρόβλημα, αντίθετα είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα. Για να καταλήξει τονίζοντας ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα:

«Η χιονισμένη λίμνη είναι μοναδικής ομορφιάς, γεγονός που την κατατάσσει στον καλύτερο χειμερινό προορισμό. Αν δεν υπήρχε ο covid 19, ο Δήμος μας θα ήταν ο ιδανικός για χειμερινές διακοπές. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι χάνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα να πληγούν σοβαρά οι τουριστικές επιχειρήσεις και η τοπική οικονομία».

Π.Ε. Τρικάλων

Ανάλογο είναι το σκηνικό του καιρού και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Συνολικά 51 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ρίχνουν τις τελευταίες ώρες τόνους αλάτι και προσπαθούν να διατηρήσουν το οδικό δίκτυο ανοικτό, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, προκειμένου οι πολίτες να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Στα ορεινά της Π.Ε. Τρικάλων, συνεχίζει ο αντιπεριφερειάρχης οι θερμοκρασίες που επικρατούν κυμαίνονται σε διψήφιο αριθμό, ενώ και στα πεδινά το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Ο ίδιος συνιστά να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις οι πολίτες, ενώ όταν αυτές γίνονται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση του οδικού δικτύου, λόγω του παγετού.





Δήμος Τρικκαίων

Συνολικά 75 μηχανήματα του Δήμου Τρικαίων, , της ΔΕΥΑΤ και ιδιωτών βρίσκονται επί ποδός. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση, στην πόλη και τα χωριά του Α και Β τομέα, γίνονται καθαρισμοί δρόμων και ρίχνεται αλάτι. Οι κεντρικοί δρόμοι, οι προσβάσεις σε δομές υγείας και ιατρικές μονάδες, σε δημόσιες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, σε οικίες, σε ποιμνιοστάσια, είναι πρώτιστο μέλημα, όπως αναφέρεται από τη δημοτική αρχή. Οι συνεχείς αλλαγές στον καιρό, η χιονόπτωση, ο παγετός, οι χαμηλές θερμοκρασίες τροποποιούν συνεχώς και τις παρεμβάσεις ανά περιοχή, στοχευμένα και συντονισμένα. Ο Δήμος Τρικκαίων και συγκεκριμένα η Πολιτική Προστασία και οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, για να επιλυθούν όλα τα προβλήματα, το συντομότερο δυνατόν. Ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστεί τους πολίτες για τη μέχρι τώρα συνεργασία και υπομονή τους και συνιστά μέγιστη προσοχή στη μετακίνηση, είτε πεζή είτε με οχήματα. Με τη συνδρομή όλων (ειδικά στον καθαρισμό πεζοδρομίων και με κατανόηση, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για μείωση των συνεπειών της κακοκαιρίας, επισημαίνεται επίσης από το δήμο Τρικκαίων.

Χιόνισε και στην Ζάκυνθο

Η κακοκαιρία "Μήδεια" έκανε το πέρασμα της και από τη Ζάκυνθο με έντονη χιονόπτωση στα ορεινά του νησιού και χαμηλές θερμοκρασίες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, έχει χιονίσει στα χωριά Κοιλιωμένο, 'Αγιο Λεώντα, Αναφωνήτρια, Ορθονιές και Βολιμές, δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του δήμου Ζακύνθου βρίσκονται στα χωριά που έχουν πρόβλημα και επιχειρούν να ανοίξουν και πάλι τους δρόμους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο χωριό του Αγίου Λέωντα όπου λόγω της πυκνής χιονόπτωσης οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους αλλά και στον επαρχιακό δρόμο Ορθονιές - Βολίμες, όπου αυτή τη στιγμή μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας, προσπαθούν να τον καθαρίσουν.

Σε λευκό κλοιό η Κέρκυρα

Τα χιόνια σκέπασαν πολλές περιοχές της νότιας Κέρκυρας, με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το φαινόμενο, ύστερα από πολλά χρόνια.

Στα λευκά “ντύθηκαν” οι Αργυράδες, χιόνι έπεσε στη Λευκίμμη και σε πολλές περιοχές στα νότια του νησιού.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας έριξε αλάτι σε πολλά σημεία του περιφερειακού δικτύου, ενώ τσουβάλια με αλάτι τοποθετήθηκαν σε πολλές κοινότητες των δήμων Κέρκυρας, προκειμένου οι κάτοικοι να το προμηθευτούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τον παγετό σε οδικό δίκτυο, σε μικρές γειτονιές, αλλά και αυλές.

Παρά την ηλιοφάνεια το πρωί, επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες και βόρειοι άνεμοι, ενώ από τις Αρχές συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς πολλοί δρόμοι κρύβουν παγίδες, αφού έχουν μετατραπεί σε “παγοδρόμια”.

