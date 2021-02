Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Triple-double κόντρα στους Θάντερ (βίντεο)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ήταν εντυπωσιακός στην Οκλαχόμα, ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς δεν απέφυγαν την ήττα.

“Μια ομάδα μόνος του” ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 114-109.

O Giannis πέτυχε triple-double, το τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα, τελειώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Είχε ακόμη 3 κλεψίματα και 3 κοψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τα highlights της εμφάνισης του “Greek Freak” στην Οκλαχόμα:

