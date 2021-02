Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Καλή θα ήταν παράταση του lockdown

Ο καθηγητής του Αριστοτελείου για την πορεία της πανδημίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

«Eίμαστε στην αρχή του τρίτου κύματος, αλλά έχουμε φτάσει σε μία μικρή επιπέδωση στην Αττική ,που σημαίνει ότι θα δούμε μία μικρή μείωση στα κρούσματα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Βάσει των στοιχείων, ο καθηγητής προέβλεψε ότι, «θα έχουμε αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί για το Μάρτιο και στα τέλη του Μαρτίου θα έχουμε νέα αύξηση» και ερωτηθείς σχετικά, απάντησε πως θα ήταν καλή παράταση της καραντίνας για μία εβδομάδα, ώστε «να φτάσουμε χαμηλότερα και να χειριστούμε καλύτερα την πανδημία».

Επίσης βάσει των δεδομένων, «βλέπει» αύξηση των κρουσμάτων και στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες δύο μέρες. «Βάσει μοντέλων θα χρειαστεί αυστηροποίηση των μέτρων», ανέφερε.