Οικονομία

“Μήδεια”: Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρετώδεις είναι οι εργασίες των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Σε Αττική (κυρίως στα βόρεια προάστια), Σποράδες, Εύβοια και χωριά της Ηπείρου, εντοπίζονται το πρωί της Δευτέρας τα σημαντικότερα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εξαιτίας της κακοκαιρίας “Μήδεια”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα είναι γύρω στις 9 το πρωί:

Στην Αττική περιοχές της Εκάλης, Δροσιάς, Αγ.Στεφάνου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Καπανδριτίου, Αυλώνας και Καλάμου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Εύβοια όπου το κύμα κακοκαιρίας είναι σφοδρό και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης για την αποκατάσταση των βλαβών λόγω της χιονόπτωσης κυρίως στο Βόρειο τμήμα σε χωριά πλησίον της Αιδηψού αλλά και του Μαντουδίου.

Επιπλέον προβλήματα ηλεκτροδότησης παρουσιάζει το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ζαγορίου, τμήμα του δήμου Τζουμέρκων και ο Μεσόπυργος Άρτας.

Σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροδότηση των Σποράδων, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την Πυροσβεστική καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσεγγίσουν τα σημεία του Δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές από την πτώση δέντρων και να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών.

Στην Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης αλλά και στα νησιά, δεν έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης.

«Όλο το δυναμικό του ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς τις προσπάθειες για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στο Δίκτυο από τη σφοδρή κακοκαιρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημειώνεται ότι το έργο αποκατάστασης των βλαβών είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ορεινές, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στο οδικό δίκτυο», αναφέρει ο διαχειριστής του δικτύου.