Κόσμος

“Ξύπνησε” ξανά το ηφαίστειο Φουέγο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον κρατήρα ρέει λάβα που έχει φθάσει σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου, ενώ εκλύεται ηφαιστειακή τέφρα.

Το ηφαίστειο Φουέγο, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, εισήλθε εκ νέου σε φάση έκρηξης, σύμφωνα με την εφημερίδα Prensa Libre, η οποία επικαλείται την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Από τον κρατήρα ρέει λάβα που έχει φθάσει σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου, ενώ εκλύεται ηφαιστειακή τέφρα φθάνοντας πλέον σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων. Η υπηρεσία Εθνικού Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστροφών (CONRED) προέτρεψε κατοίκους κοινοτήτων κοντά στον κρατήρα να απομακρυνθούν.

Τον Ιούνιο του 2018, έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους.