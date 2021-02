Κοινωνία

“Μήδεια”: Που “άγγιξε” τους -20 η θερμοκρασία

Σε ποιες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τι κατέγραψε το το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Καθώς η κακοκαιρία «Μήδεια» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κατεβαίνει νοτιότερα, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα βόρεια τμήματα της χώρας σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε στους -19,9 βαθμούς Κελσίου στο Μεσόβουνο Κοζάνης.

Ακολούθησαν Νέος Καύκασος (-17,1), Κοιλάδα Κοζάνης (-15,9), Βουνάσα Γρεβενών (-14,4), Τέρπυλλος Κιλκίς (-14,2), Φλώρινα (-13,7) και Ευκαρπία (-13,1 βαθμοί).

Παράλληλα θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επικρατούν στα πελάγη αλλά και σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Η μέγιστη ριπή που ανέμου καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου στις 06:14 και ήταν ίση με 118 χλμ/ώρα.