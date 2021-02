Αθλητικά

Australian Open: Στους “8” ο Τσιτσιπάς, αποσύρθηκε ο Μπερετίνι!

Χωρίς κόπο προκρίθηκε ο Έλληνας τενίστας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ποιον θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά.

Χωρίς κόπο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα προημιτελικά του Australian Open, καθώς ο σημερινός αντίπαλος του, Ματέο Μπερετίνι αποσύρθηκε, λόγω τραυματισμού!



Ο Ιταλός πρωταθλητής αντιμετώπισε ενοχλήσεις σε κοιλιακό μυ, προς το τέλος της αναμέτρησής του με τον Kάρεν Κατσάνοφ προχθές, τελικά ο τραυματισμός μου αποδείχτηκε σοβαρός και απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά.

Ετσι στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον Ναδάλ για μια θέση στα ημιτελικά του τουρνουά.