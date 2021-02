Άγιο Όρος

Άγιο Όρος: Εξαφανίστηκε μοναχός και στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του

ΕΜΑΚ, Αστυνομία και Πυροσβεστική συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

(εικόνα αρχείου)

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση ενός μοναχού στο Άγιο Όρος.

Τα ίχνη του χάθηκαν από την περιοχή Κερασιά, το απόγευμα της Κυριακής.

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του και το πρωί της Δευτέρας ο μοναχός βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα και 5μελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ, μαζί με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, συνέδραμαν στις έρευνες.

Πηγή: thestival.gr