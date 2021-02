Πολιτική

“Μήδεια” - ΓΓΠΠ: Νέα έκτακτη σύσκεψη για την κακοκαιρία

Παρουσία Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά η σύσκεψη, ενώ το κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλη την χώρα.

Νέα έκτακτη συντονιστική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, στις 11.00, στο κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, "στη σύσκεψη θα λάβουν επίσης μέρος οι Περιφερειάρχες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Πελοποννήσου για την αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας και τον περαιτέρω επιχειρησιακό συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παρόντες θα είναι επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου και του ΔΕΔΔΗΕ".