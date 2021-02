Κοινωνία

“Μήδεια” – Σύνταγμα: Αλλαγή φρουράς με χιόνι στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Κάτω από «άγριες» καιρικές συνθήκες και με βοήθεια έγινε η αλλαγή της φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη.

