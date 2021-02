Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: Αυστηρή καραντίνα για ταξιδιώτες από “κόκκινες” χώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η εφορμογή της πολυήμερης καραντίνας σε ξενοδοχεία για όσους φτάνουν στην Βρετανία από χώρες που είναι στην "κόκκινη" λίστα.

Οι επιβάτες που φτάνουν από σήμερα στην Αγγλία από τις 33 χώρες της «κόκκινης λίστας» θα πρέπει να περάσουν 14 ημέρες σε καραντίνα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπως προβλέπουν οι νέοι συνοριακοί περιορισμοί που σχεδιάστηκαν για να σταματήσουν την εξάπλωση νέων παραλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού.

Η εφαρμογή του συστήματος, το οποίο καταρτίστηκε νωρίτερα μέσα στο μήνα, σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της κυβέρνησης για την πρόληψη μιας άλλης υποτροπής που θα οδηγούσε σε κρίση, μετά το δεύτερο κύμα ενός πιο μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού, που ανάγκασε τη χώρα να εισέλθει σε ένα παρατεταμένο lockdown στις αρχές του χρόνου.

Τα νέα περιστατικά μόλυνσης, οι νέοι θάνατοι και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται δραστικά και εμβόλια έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά υπουργοί της κυβέρνησης ανησυχούν για το ενδεχόμενο «εισαγωγής» νέων παραλλαγμένων στελεχών από το εξωτερικό, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την πρόοδο.

«Καθώς αυτός ο θανατηφόρος ιός μεταλλάσσεται, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τις άμυνές μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ. «Οι κανόνες που τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα θα ενισχύσουν το σύστημα καραντίνας και θα παρέχουν ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας στα σύνορα κατά νέων παραλλαγμένων στελεχών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κυβέρνηση έχει καταγράψει 4.963 δωμάτια ξενοδοχείων, τα οποία θα πρέπει να δεσμευτούν εκ των προτέρων ως τμήμα ενός «πακέτου καραντίνας». Παράλληλα σε κατάσταση αναμονής για τη χρήση τους έχουν τεθεί άλλα 58.000 δωμάτια.

Στην κόκκινη λίστα των χωρών έχουν συμπεριληφθεί η Νότια Αφρική και η Βραζιλία, όπου ταυτοποιήθηκαν πρώτη φορά παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.